Создание Россией совместного учебно-боевого центра в Гродно и маневры зенитно-ракетных комплексов в Беларуси – это безумие, пишет издание Wirtualna Polska. Польские журналисты называют действия Москвы провокацией и раздумывают над тем, как взять под контроль действия российских военнослужащих.

Возмущения и даже паника Варшавы вполне понятны. Россия создает в Гродно свой совместный центр подготовки ВВС, чтобы отслеживать все происходящее в воздушном пространстве не только Польши, но и Литвы. Кроме того, она сможет контролировать небо над Сувалкским коридором.

Варшава опасается, что Россия оборудует в Белоруссии собственную авиабазу, на которой развернет истребители Су-30СМ. Собственно, РФ именно этой и собирается сделать.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, заявление которого перевел портал «ПолитРоссия», уже заявил, что руководство ВС РФ «окончательно сошло с ума», размещая свои ЗРК и истребители буквально в 30 километрах от границы с Польшей. Он также отметил, что теперь Варшаве можно ждать от Москвы «самых безумных поступков».