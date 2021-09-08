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Учения «Запад-2021» еще не начались, но одной неочевидной цели Россия уже достигла. Разговоры о маневрах переросли в панику в Польше и Прибалтике, которые обсуждают российско-белорусскую учебную операцию с заметной дрожью в голосе.

Автор польского издания Wiadomosci Витольд Юраш напоминает, что Россия еще в феврале-марте заявляла о намерении провести крупномасштабные учения «Запад-2021». Она не скрывала никакой информации о них. Однако чем ближе маневры, тем больше эксперты, журналисты, политики их обсуждают, называя чуть ли не началом войны против Европы.

По мнению автора, полякам, прибалтам и примкнувшим к ним паникерам нужно бояться не Россию и не начала войны. А собственного страха и провокаций.

Напомним, что учения «Запад-2021», в которых примут участие 200 тысяч военнослужащих из России, Беларуси, Казахстана и других стран, начинаются 10 сентября. В маневрах планируется задействовать около 100 вертолетов, самолетов и беспилотников, а также 760 единиц боевой техники.

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