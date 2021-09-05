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В руки талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) попало 65 тысяч американских военных автомобилей. Такую неутешительную для США статистику приводит издание The Washington Post.

Авторы публикации рассказывают, что специально для миссии в Афганистане Пентагон закупил 900 бронетранспортеров MRAP, 43 тысячи автомобилей Ford Ranger и 22 тысячи бронированных внедорожников Humvee. Кроме того, в этот перечень вошло 200 самолетов. Техника была приобретена в период с 2005 по 2016 год.

При выводе войск из Афганистана было принято решение распределить технику между Вооруженными силами и полицией страны, чтобы не тратить силы и средства на ее эвакуацию. Однако после захвата власти талибами и автомобили, и броневики с авиацией достались боевикам.

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