Перед совместными учениями с НАТО под названием «Объединенные усилия – 2021» Украина усилила противовоздушную оборону на северном направлении.

Киев выдвинул на заранее определенные позиции зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Это, по словам представителей воздушного командования «Центр» ВС Украины, позволило повысить эффективность прикрытия с воздуха, а также радиолокационной разведки.

Новые позиции ЗРК и радиотехнических войск располагаются в Черниговской области. Стоит упомянуть, что она граничит с Брянской областью России, а также с гомельским регионом Белоруссии. Командование ВСУ обратилось к жителям с просьбой не выкладывать в интернет маршруты переброски войск. Учения будут проходить как на суше, так и на море, причем в них ожидается участие подразделений сразу нескольких стран НАТО.