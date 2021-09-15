Северная Корея просто тестирует новейшие виды баллистического оружия, из-за чего и участились пуски ракет. Однако нельзя исключать и вариант, при котором она посылает Соединенным Штатам и Южной Корее сигнал о готовности к переговорам.

Причем этот самый сигнал гласит, что США придется идти на уступки, так как у КНДР имеется весьма серьезный ядерный арсенал, считает заместитель директора Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

По мнению эксперта, есть и еще одно объяснение участившихся запусков баллистических ракет. Руководство Северной Кореи таким образом демонстрирует народу страны, что она продолжает входить в число «великих держав», по-прежнему создает новые виды вооружений, хотя экономические санкции и коронавирусная инфекция существенно осложняют данный процесс.