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Соединенные Штаты постоянно обвиняют Россию и Китай в попытке захватить космос, однако сами реализуют программу «быстрого глобального удара». Она предполагает размещение ядерных ракет на орбите, которые в случае конфликта будут использованы для атаки на противника.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с порталом “ПолитРоссия” пояснил, что РФ постоянно выступает за демилитаризацию космоса и мирные исследования внеземного пространства. Однако если до США не дойдут эти призывы, Москва найдет чем ответить.

К примеру, она может разместить на орбите свои ракеты, которые будут направлены на Соединенные Штаты и станут элементом сдерживания Пентагона. Кроме того, РФ имеет возможность запустить в космос спутники для перехвата американских ракет. И в том, и в другом случае агрессия США не пройдет.

По словам Литовкина, Россия пытается продавить через ООН запрет на размещение в космосе какого-либо оружия вообще. Однако Вашингтон игнорирует этих инициативы, так как мировое господство для него гораздо важнее, чем мир на планете.

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