Учения «Запад-2021» — это очередное проявление «российской агрессии» и «подготовка к войне против Европы», заявляли и перед началом маневров и уже после их окончания Прибалтийские государства. Журналисты издания The Baltic Word пишут, что при этом они совершенно забыли о масштабных летних учениях НАТО, к которым привлекались тысячи военнослужащих. Причем эти тренировки проводись у самой границы РФ, в то время как Россия не выходила за пределы своей страны и Беларуси.

Также Литва, Латвия и Эстония предпочитают не вспоминать, что на их территории размещены на ротационной основе натовские войска, что является грубейшим нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО. Военнослужащие Альянса фактически вышли к рубежам РФ, но именно она почему-то является агрессором.

Авторы публикации отмечают также, что почти все лето США и НАТО проводили в Черном море учения за учениями с громкими названиями. Это и Sea Breeze, и «Защитник Европы», и «Быстрый ответ», и многие другие. Сейчас на Украине начнутся еще одни маневры с участием Североатлантического альянса. Но они совершенно не являются подготовкой к войне с Россией. А вот стоит РФ начать свои тренировки, поднимается крик о мифической «агрессии» и других уготованных несчастным европейцам ужасах.