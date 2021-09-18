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Организация переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным предварительно обошлась в 10 миллионов долларов, сообщил глава пресс-центра кантона Женева Эммануэль Куэно.

Он пояснил, что это только данные предварительного подсчета, включающие в себя стоимость работ по благоустройству районов рядом с виллой Ла-Гранж, монтажу ограждений, а также установке средств ПВО и радаров для закрытия воздушного пространства во время встречи. После окончательных расчетов сумма может увеличиться еще процентов на 10-15.

Напомним, что встреча состоялась на вышеупомянутой вилле, славящейся живописным видом на Женевское озеро. Эти переговоры были первыми за три года. В июле 2018 года Владимир Путин встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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