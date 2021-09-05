Войска Украины не столько воюют, сколько «топчутся» на Донбассе, что приводит к стремительному падению военного духа. Они давно морально истерзаны, так что говорить о какой-то боеготовности уже не приходится, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он поясняет, что главную роль в конфликте на Донбассе исполняют националистические батальоны. Они имеют мощную мотивацию и готовы на многое, однако их чрезвычайно мало. А на ту «жижу», которая их окружает, командование ВСУ давно не рассчитывает, так как не видит в них реальных бойцов.

Эксперт также заметил, что ВСУ сильно проигрывает России как по численности войск, так и по вооружению. Причем у Киева нет в распоряжении многих видов оружия, которые имеются в РФ. Поэтому в случае войны он однозначно проиграет – этот факт не вызывает никаких сомнений.