читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Юрий Кочевенко заявил, что с приходом осени Россия может «опять напасть на Украину». Он объяснил свою позицию завершением строительства газопровода «Северный поток-2» и выводом войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Кочевенко заявил, что из-за этих событий РФ стала еще более «самоуверенной» и поэтому вряд ли что-то помешает ей нанести удар по Украине. Киеву, по его словам, нужно очень внимательно следить за совместными учениями России и Беларуси «Запад-2021», чтобы не проморгать «полномасштабное наступление».

Напомним, что Запад и Украина разгоняют миф о «российской агрессии» уже восьмой год. Москва неоднократно заявляла, что все ее учения носят исключительно оборонительный характер, но Киеву и в особенности его хозяевам из США очень важно иметь под боком «непримиримого врага», который постоянно пытается «напасть». Украина обвиняет РФ в начале конфликта на Донбассе, хотя сама развязала войну против своих граждан. Руководство страны разговорами о скорой войне отвлекает внимание народа от насущных проблем, а США, пугая весь мир «российской угрозой», получают баснословные прибыли на продаже оружия.

Вам может понравиться

Эрдоган во время визита в Россию обсудит покупку Турцией второй партии комплексов С-400 “Триумф”

Турецкий лидер Тайип Эрдоган едет в Россию. Одним из ключевых пунктов его визита будет приобретение второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, зачем Анкаре столько «Триумфов». Он

Последний «стелс»-эсминец Zumwalt вышел на первые ходовые испытания

В Соединенных Штатах стартовали ходовые испытания эсминца-невидимки Lyndon B. Johnson, который является последним кораблем проекта Zumwalt. Этот корабль постарались сделать совершенно незаметным для радаров и других современных средств обнаружения. Именно

“Головная боль”: Какими будут для России последствия вывода войск США из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана организован, чтобы создать «головную боль» России и Китаю. Это лишь часть большой геополитической игры, которую Вашингтон затеял, чтобы насолить своим основным конкурентам. К примеру, сенатор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 27 °C |