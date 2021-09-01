Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Юрий Кочевенко заявил, что с приходом осени Россия может «опять напасть на Украину». Он объяснил свою позицию завершением строительства газопровода «Северный поток-2» и выводом войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Кочевенко заявил, что из-за этих событий РФ стала еще более «самоуверенной» и поэтому вряд ли что-то помешает ей нанести удар по Украине. Киеву, по его словам, нужно очень внимательно следить за совместными учениями России и Беларуси «Запад-2021», чтобы не проморгать «полномасштабное наступление».

Напомним, что Запад и Украина разгоняют миф о «российской агрессии» уже восьмой год. Москва неоднократно заявляла, что все ее учения носят исключительно оборонительный характер, но Киеву и в особенности его хозяевам из США очень важно иметь под боком «непримиримого врага», который постоянно пытается «напасть». Украина обвиняет РФ в начале конфликта на Донбассе, хотя сама развязала войну против своих граждан. Руководство страны разговорами о скорой войне отвлекает внимание народа от насущных проблем, а США, пугая весь мир «российской угрозой», получают баснословные прибыли на продаже оружия.