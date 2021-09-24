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Петер Сийярто, руководитель венгерского МИД, в ходе разговора с журналистами заявил, что Венгрия не станет изменять свою политику по отношению к пропаганде ЛГБТ, несмотря на давление со стороны Еврокомиссии.

Согласно его словам, ЕК шантажирует Будапешт, а Евросоюз пытается навязать ему собственную позицию. Однако венгерские власти не собираются идти на компромиссы в подобных вопросах, и продолжат отстаивать свою позицию для защиты будущего детей. Сийярто напомнил, что Венгрия является суверенным государством.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Венгрии отметили, что законопроект, направленный против пропаганды ЛГБТ, не ущемляет права сексуальных меньшинств, а запрещает распространение порнографических материалов и пропаганду изменения пола среди несовершеннолетних.

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