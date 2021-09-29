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Рост цен на природный газ спровоцировал дефицит продуктов питания в Великобритании. Их запасы снизились до чрезвычайно низкого уровня, повторяя ситуацию, которая уже происходила в 1983 году.

Сообщается, что газ необходим для оглушения птицы и свиней перед убоем, поэтому из-за его нехватки в стране скоро совершенно не останется мяса. Кроме того, Великобритания столкнулась с недостаточным количеством водителей грузовых автомобилей для доставки товаров в магазины.

Напомним, что в резком подорожании газа, из-за которого Великобритания столкнулась с целым рядом проблем и приблизилась к жесткому экономическому кризису, Лондон обвиняет Россию. Согласно заявлениям британских властей, Москва начала больше газа продавать Китаю и другим азиатским странам, а также манипулирует с ценами, чтобы ускорить запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

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