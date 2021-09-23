Британия уже сейчас считает свои стартапы и университеты лучшими в мире по разработке искусственного интеллекта. А через 10 лет она планирует превратиться в сверхдержаву в сфере создания ИИ.

Об этом говорится в Национальной стратегии развития технологий, основанных на искусственном интеллекте, которую принял Лондон. В документе также упоминается новая экономика, которая будет находиться под контролем ИИ.

Именно Великобритания, которая по словам властей страны, является мировым лидером в области искусственного интеллекта, в будущем должна получить право управлять системами ИИ во всем мире.

В стратегии также говорится, что «драйвером прогресса, открытий и стратегического преимущества в сфере искусственного интеллекта» должен стать «доступ к людским ресурсам, данным, вычислениям и финансам».