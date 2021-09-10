На днях в африканской стране Камерун выпал снег, что является довольно необычным явлением для здешних мест.

Как сообщается, снег, а также град, выпали в Бане и Баку в прошедший четверг, 9 сентября. Согласно заявлению мэра Баны Жана-Батиста Санги, причиной осадков являются климатические изменения.

Отмечается, что выпадение снега и града не прошло бесследно – так, довольно серьёзно пострадали некоторые плантации, и уже было заявлено, что сельскому хозяйству осадки могут нанести сильный ущерб. Кроме того, град пробил крыши некоторых домов. Также осадки привели к остановке транспорта.

Местные жители, тем временем, отнеслись с снегу с восторгом и снимают на его фоне фото и видео.

Недавно учёные выяснили, почему в Западном полушарии в 2020-2021 годах была аномальная зима. Дело оказалось в изменении формы стратосферного полярного вихря.