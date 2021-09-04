Специалисты из США и Израиля установили причины экстремальной зимы в Северном полушарии, которую можно было наблюдать, к примеру, в США и Европе в 2020-2021 годах.

Учёные Массачусетского технологического университета из США и Еврейского университета в Иерусалиме провели исследование и выяснили, что причина в стратосферном полярном вихре. Так, за последние 30 лет Арктика стала нагреваться заметно быстрее, что привело к таянию морского льда и сильным снегопадам в Сибири. Это, в свою очередь, привело к тому, что полярный вихрь принял вытянутую форму, а не круглую, как обычно.

Имея вытянутую форму, потоки холодного ветра распространились далеко на евразийский и американский континенты. Отмечается, что среди всех регионов на Земле за последние три десятилетия именно в Арктике климат изменился сильнее всего, и это может отрицательно повлиять на погоду на всей планете.

Недавно президент США Джа бойден заявил, что из-за глобального потепления в мире началась борьба за ресурсы в Арктике. Отмечается, что теперь добыть ресурсы в этом регионе намного проще.