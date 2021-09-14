В Великобритании прокомментировали учения «Запад-2021», которые проводятся Россией и Белоруссией.

Как отмечает издание Daily Express, в учениях приняли участие около 200 тысяч военных, а также 300 танков и 80 единиц летательной техники. Кроме того, задействовано около полутора десятков кораблей, а также новое вооружение.

В частности, отмечаются боевые роботы «Платформа-М», которые оснащены пулемётами и гранатомётами, и управляются дистанционно. Кроме того, были продемонстрированы «Сармат-2».

Эти учения весьма напугали Запад, и в Эстонии даже сообщили о возможном нападении России уже в скором времени. В связи с этим читатели издания заявили, что Прибалтике стоит заняться укреплением своей обороны и перестать надеяться на защиту Великобритании.

Также было заявлено, что НАТО и ЕС стоит ожидать ответных действий России, раз они настраивают её против себя на своих границах. Так, один из пользователей Сети указал, что в США хотят реакции России на враждебность со стороны Европы, однако начинать собственную войну у Америки не хватит мужества.

Кроме того, было указано на то, что Запад и ЕС желали снести Берлинскую стену, и это парадокс, так как сейчас они ставят заборы на границах Прибалтики.

Недавно авторы издания Baijiahao заявили, что Литве и Польше не следует провоцировать Россию на учениях “Запад-2021”. Как было заявлено, их ждёт в этом случае жесткий ответ.