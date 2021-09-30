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В Великобритании были найдены останки двух новых видов динозавров.

Как сообщается, останки обнаружили на острове Уайт. Здесь нашли черепа и части скелетов, которые принадлежали двум довольно крупным и хищным динозаврам. Первая находка была совершена ещё несколько лет назад, когда недалеко от пляжа Брайстоун нашли два почти целых черепа.

Затем к раскопкам присоединились сотрудники Музея динозавров. За прошедшее время было найдено около полусотни костей динозавров, в том числе и крупные фрагменты хвоста.

Учёные установили, что этот вид является ближайшим родственником гигантскому спинозавру. Возраст костей оценивается примерно в 125 миллионов лет. По словам учёных, находки указывают на то, что в Великобритании миллионы лет назад было большее разнообразие спинозаврид, чем предполагалось ранее.

Недавно учёные установили, что хвосты помогали динозаврам экономить энергию во время движения. Также они способствовали сохранению равновесия.

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  • Анна
  • 30.09.2021
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