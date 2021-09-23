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В Турции детям младше одного года вместо прививки от гепатита B ошибочно ввели вакцину от коронавируса, сообщил профессор Зафер Куругёль, представляющий медицинский факультет Эгейского университета.

Он рассказал, что младенцам вводили «взрослые» дозы, однако это никак не повлияло на их здоровье. Побочных эффектов в ходе исследования также обнаружено не было. Профессор также пояснил, что прививки делались детям в возрасте от 6 месяцев до одного года.

Количество детей, случайно получивших вакцину от коронавируса, доктор Куругёль не назвал. Впрочем, это будет установлено в ходе проверки, которую уже сейчас начало турецкое Министерство здравоохранения.

Напомним, что на Кубе детей от 2 до 10 лет вакцинируют совсем не ошибочно. Для этой цели используются вакцины местного производства Soberana и Abdala. Формирование иммунитета происходит только после трех инъекций этих препаратов.

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