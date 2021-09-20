В Турции некоторые категории путешественников могут столкнуться с проблемами с заселением в отель. Об это сообщает издание URA.RU.

Как уточняет глава Союза турагенств Сергей Голов, речь идёт об одиноких мужчинах. Некоторые отели могут отказать им в заселении, при этом причины этого не особо непонятны. По словам эксперта, таких отелей не так уж и мало. Свою позицию руководство отелей объясняет тем, что они предназначаются для семейного отдыха. Но мужчину в таком отеле могут разместить, если он путешествует с ребёнком. Аналогичная ситуация с женщинами.

Гендиректор туркомпании «Розовый слон» Алексан Мкртчян уточнил, что такие ограничения касаются компаний, состоящих из одиноких мужчин – проблемы могут возникнуть, если их 3-5 человек. А если мужчина путешествует один, то проблем, как правило, не возникает. Кроме того, он указал, что с девушками таких ситуаций нет нигде в мире.

Недавно мы сообщали, что турецкие отели начали делать скидки для путешественников, поставивших вакцину от коронавируса. Для этого требуется показать сертификат вакцинации.