читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Турции некоторые категории путешественников могут столкнуться с проблемами с заселением в отель. Об это сообщает издание URA.RU.

Как уточняет глава Союза турагенств Сергей Голов, речь идёт об одиноких мужчинах. Некоторые отели могут отказать им в заселении, при этом причины этого не особо непонятны. По словам эксперта, таких отелей не так уж и мало. Свою позицию руководство отелей объясняет тем, что они предназначаются для семейного отдыха. Но мужчину в таком отеле могут разместить, если он путешествует с ребёнком. Аналогичная ситуация с женщинами.

Гендиректор туркомпании «Розовый слон» Алексан Мкртчян уточнил, что такие ограничения касаются компаний, состоящих из одиноких мужчин – проблемы могут возникнуть, если их 3-5 человек. А если мужчина путешествует один, то проблем, как правило, не возникает. Кроме того, он указал, что с девушками таких ситуаций нет нигде в мире.

Недавно мы сообщали, что турецкие отели начали делать скидки для путешественников, поставивших вакцину от коронавируса. Для этого требуется показать сертификат вакцинации.

Вам может понравиться

Донбасс сегодня: Киев тренируется атаковать ДНР, ЛНР и Крым, ВСУ несут потери

ВСУ продолжает обстреливать неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Если в ЛНР на протяжении последних суток было более или менее спокойно, то ДНР подверглась сразу нескольким обстрелам с использованием гранатометов и стрелкового

В Германии высмеяли реакцию Франции на разрыв Австралией контракта по подлодкам

Читатели немецкого издания Die Welt высказались насчёт реакции Франции на разрыв соглашения с Австралией о поставке подлодок. Как сообщается, после того, как Австралия разорвала контракт с Францией, МИД Франции отозвал
  • Анна
  • 18.09.2021
  • читать 1 минуту

Перед учениями с НАТО секретарь СНБО Украины не исключил обострения на Донбассе

20 сентября Киев начинает совместные с НАТО учения «Быстрый трезубец», а 22 сентября – маневры «Объединенные усилия – 2021». При этом секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявляет, что не исключено
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 21 °C |