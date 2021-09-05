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Автор издания The National Interest Мелинда Харинг обратила внимание на недоуменную реакцию украинцев на одну деталь визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Она заявила, что представление плана трансформации Украины в США, а не в своей стране, действительно выглядит немного странно.

По словам эксперта, украинцы были удивлены, что для показа слайдов о новой Украине и для рассказа о грядущих изменениях Зеленский выбрал не народ своей страны, а западных экспертов. Которым все это, по сути, не особо интересно.

Харинг также отметила, что после завершения презентации Зеленский поднял тему инвестиций для реализации своего плана. Она заявила, что перед украинским президентом были государственные служащие и аналитики, которых совсем нельзя назвать богатыми людьми. Поэтому его переход к инвестиционным вопросам был абсолютно неуместным.

Напомним, что в плане Зеленского было около 800 пунктов, направленных на трансформацию Украины. Президент заявил, что на реализацию этой стратегии требуется 277 миллиардов долларов.

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