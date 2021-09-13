Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По неизвестным причинам европейские вооруженные силы не проводят никаких крупных учебных операций на границе с Россией у Калининградской области, пишет издание Washington Examiner. Возмущенный автор Том Роган заявляет, что за маневрами «Запад-2021» внимательно следят только американские самолеты-разведчики. В то время как Бельгия, Германия, Франция и Дания полностью игнорируют российско-белорусские учения.

По словам автора, отработка отражения нападения НАТО, а также защита Белоруссии от террористических атак – это только официальная версия. На самом же деле РФ ставит на этих учениях совсем другую цель. Тем самым доказывая, что Соединенные Штаты по-прежнему играют важную роль в защите Европы. Они наблюдают и за маневрами «Запад-2021», и за тренировками Северного флота. ЕС же не принимает в отслеживании действий России никакого участия.

Автор утверждает, что Североатлантический альянс без Соединенных Штатов – это ничто, а также грозит, что когда-нибудь Америка не захочет защищать своих партнеров, которые злоупотребляют ее возможностями. И тогда ЕС останется с Россией один на один.

Вам может понравиться

Avia.Pro: В ближайшие годы армия Украины может задействовать БПЛА Bayraktar TB2 в атаке на Крым

Украинская армия в скором будущем может атаковать Крымский полуостров беспилотными аппаратами Bayraktar TB2 производства Турции. Такое предположение сделали эксперты портала Avia.Pro. Они сообщили, что Киев не просто так приобретает еще

Глава Совнацбеза Украины Данилов заявил о готовности воевать с Россией за Крым

Глава украинского Совнацбеза Алексей Данилов продолжает делать агрессивные заявления. На этот раз он высказался в том духе, что армия Украины уже вполне готова к войне с Россией за Крымский полуостров.

Sohu: США хотели надавить на Китай, но получили жесткую реакцию России

Соединенные Штаты в очередной раз принялись демонстрировать силу в Тихоокеанском регионе. Авианосец ВСМ США USS Carl Vinson взял курс на Китай, чтоб показать солидарность с Тайванем и приверженность принципам «свободного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 13 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 13 сентября – переменная облачность, до 24 °C | Подольск: погода, 13 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 13 сентября – ясно, до 24 °C |