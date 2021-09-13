По неизвестным причинам европейские вооруженные силы не проводят никаких крупных учебных операций на границе с Россией у Калининградской области, пишет издание Washington Examiner. Возмущенный автор Том Роган заявляет, что за маневрами «Запад-2021» внимательно следят только американские самолеты-разведчики. В то время как Бельгия, Германия, Франция и Дания полностью игнорируют российско-белорусские учения.

По словам автора, отработка отражения нападения НАТО, а также защита Белоруссии от террористических атак – это только официальная версия. На самом же деле РФ ставит на этих учениях совсем другую цель. Тем самым доказывая, что Соединенные Штаты по-прежнему играют важную роль в защите Европы. Они наблюдают и за маневрами «Запад-2021», и за тренировками Северного флота. ЕС же не принимает в отслеживании действий России никакого участия.

Автор утверждает, что Североатлантический альянс без Соединенных Штатов – это ничто, а также грозит, что когда-нибудь Америка не захочет защищать своих партнеров, которые злоупотребляют ее возможностями. И тогда ЕС останется с Россией один на один.