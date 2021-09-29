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На базе Национальной академии сухопутных войск Украины им.Петра Сагайдачного действует неонацистская группировка Centuria (экстремистская организация, запрещенная в РФ), которая переманивает к себе как действующих офицеров ВСУ, так и курсантов учебного заведения, заявили эксперты Института европейских, российских и евразийских исследований.

Это сообщение прокомментировал эксперт Михаил Погребинский. Он рассказал, что Запад специально обучает ультраправых военнослужащих на территории Украины. На них возлагается задача в будущем осуществлять управление страной, а также противодействовать России.

Именно неонацисты выбраны США и НАТО в качестве инструмента, который позволяет добиваться такой политики Киева, которая отвечает интересам Запада. По словам Погребинского, Европа на словах выражает протесты против правого радикализма, но на деле оказывает ему полную поддержку. По той простой причине, что именно неонацисты будут управлять Украиной.

Люди, которые придерживаются ультраправых взглядов, по словам эксперта, с момента провозглашения независимости Украины принимают непосредственное участие в формировании общественного мнения. Это не Германия, в которой неонацистов быстро поставили на месте, очистив от них ряды армии. Официальный Киев не в состоянии взять их под свой контроль – президенты и другие представители власти постоянно меняются, а ультраправые силы остаются на своем месте.

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