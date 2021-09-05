Американские ВМС запатентовали устройство, которое призвано дезориентировать противника. Оно основано на технологии, применяющейся для лечения заикания. Разработал прибор американский инженер Кристофер Браун.

Он поясняет, что человек обычно слышит свои собственные слова не сразу, а спустя 0,001 секунды. Специальные приборы дают возможность несколько удлинить этот промежуток. Благодаря чему возникает так называемая акустическая обратная связь.

Данный эффект может применяться для лечения заикания. К примеру, если человек слышит свой голос через 0,005 секунды, он начинает читать более свободно.

Браун решил проверить этот эффект на людях, которые не имеют заикания либо других подобных дефектов речи. Оказалось, что они теряют контроль, что выражается в иной скорости и ее ритме.

Система AHAD, разработанная Брауном, включает в себя микрофон, параболическую антенну и направленный ультразвуковой динамик. Последний позволяет «атаковать» лишь одного человека, выбранного в качестве противника. Посредством микрофона сперва записывается голос, а затем воспроизводится с небольшой задержкой. Исследования показывают, что при этом некоторые люди даже утрачивают способность говорить на некоторое время.

В настоящий момент известно, что прототип устройства готов. Однако использовалось ли оно на практике, пока не сообщается.