Бывшая заместитель советника президента США по национальной безопасности Виктория Коутс предложила Джо Байдену окончательное решение вопроса с «Северным потоком-2». Она заявила, что Соединенные Штаты должны оказать помощь европейским странам в переходе на «чистую и безопасную энергетику», что автоматически лишит Россию доходов с продажи газа.

Также она предложила помочь ускорить строительство газопровода через Средиземное море. В этом случае Европа будет покупать голубое топливо у Израиля и Кипра, получая его через Грецию. Кроме того, США и Египет могут увеличить объемы поставок сжиженного газа, что обеспечить эффективную диверсификацию источников энергии.

Против России же необходимо ввести «двойные санкции», заявляет кровожадная Коутс. Она предлагает сделать любую помощь в запуске «Северного потока-2» разрушительной для помогающего, что вынудить РФ самостоятельно решать все проблемы с этим газопроводом.

Стоит упомянуть, что Виктория Коутс работала в администрации президента Дональда Трампа, который демонстрировал враждебное отношение к СП-2.