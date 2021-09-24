читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывшая заместитель советника президента США по национальной безопасности Виктория Коутс предложила Джо Байдену окончательное решение вопроса с «Северным потоком-2». Она заявила, что Соединенные Штаты должны оказать помощь европейским странам в переходе на «чистую и безопасную энергетику», что автоматически лишит Россию доходов с продажи газа.

Также она предложила помочь ускорить строительство газопровода через Средиземное море. В этом случае Европа будет покупать голубое топливо у Израиля и Кипра, получая его через Грецию. Кроме того, США и Египет могут увеличить объемы поставок сжиженного газа, что обеспечить эффективную диверсификацию источников энергии.

Против России же необходимо ввести «двойные санкции», заявляет кровожадная Коутс. Она предлагает сделать любую помощь в запуске «Северного потока-2» разрушительной для помогающего, что вынудить РФ самостоятельно решать все проблемы с этим газопроводом.

Стоит упомянуть, что Виктория Коутс работала в администрации президента Дональда Трампа, который демонстрировал враждебное отношение к СП-2.

Вам может понравиться

NetEasе: В случае войны с Германией российская армия всего за неделю дойдет до Берлина

В последние годы отношения между Россией и западными странами серьезно ухудшились, пишет китайское издание NetEasе. Авторы публикации отмечают, что если отбросить США, то вторым по силе потенциальным противником РФ станет

Истребитель F-35 был включён в список самых плохих американских самолётов

Эксперты издания The National Interest составили список самых худших американских истребителей. В список вошёл Bell P-59 Airacomet, который был построен ещё в 1940-е годы. Он не имел плюсов перед обычными
  • Анна
  • 21.09.2021
  • читать 1 минуту

Польские читатели издания Interia осудили власти за отказ от российского газа

Польское издание Interia опубликовало заявление уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского об отказе от российского газа. Это вызвало возмущения среди читателей портала. Они оставили под публикацией множество недовольных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 24 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 15 °C | Королев: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Подольск: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 11 °C |