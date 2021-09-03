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Соединенные Штаты достаточно давно используют беспилотные летательные аппараты. Но почти не внедряют боевых роботов в свои наземные силы. Россия же поступает с точностью до наоборот. Она слегка отстала в производстве БПЛА и сейчас стремительно нагоняет конкурентов в этой отрасли, но зато выпустила несколько интересных роботизированных комплексов для сухопутных войск.

Американский портал Forbes пишет, что недавно РФ провела испытания уникального робота «Маркер», по сути представляющего собой универсальную разработку. Он вооружен пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковыми управляемыми ракетами. К преимуществам относятся автономность и модульная конструкция.

Авторы поясняют, что «Маркер» за 5 часов преодолевает расстояние в 100 километров. При этом он сам строит маршрут для передвижения – оператору нужно лишь указать начальную и конечную точки.

Еще одно достоинство – способность управлять беспилотными аппаратами. «Маркер» способен «командовать» целым роем, благодаря чему БПЛА проводят разведку в самых труднодоступных местах.

Модульная конструкция роботизированного комплекса дает возможность экспериментировать с функциями от разных разработчиков – они создают какие-то виды вооружений, оборудование для наблюдения и разведки и прочее, после чего устанавливают его на «Маркер».

Эксперты американского издания рассказывают еще об одном роботизированном комплексе «Уран-9», который может поражать живую силу и беспилотные аппараты потенциального противника. Его РФ уже успела испытать в Сирии и осталась довольна увиденным.

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