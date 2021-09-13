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На портале управления ФСИН РФ по Пермскому краю появилась информация о том, что в исправительной колонии №9, расположенной в Соликамске, появился новый начальник.

В исправительном учреждении, где в прошлом избили и изнасиловали заключенного, главой теперь является Владимир Голуб, полковник МВД. Отмечается, что он был назначен Юрием Лымарем, руководителем регионального управления ФСИН. Его уже представили личному составу тюрьмы.

В СМИ напоминают, что около двух лет назад, на территории ИК-9 был сильно избит бывший осужденный Дмитрий Сергеев. В отношении него также были предприняты насильственные действия сексуального характера. Ролик с данным происшествием был размещен Владимиром Осечкиным, российским правозащитником. Отмечается, что заключенный отказывался давать взятки охране и соглашаться на явки с повинными.

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