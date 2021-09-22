В Сети появился ролик, на котором можно увидеть самодельную бронемашину правоохранительных органов Сирии, двигавшуюся в составе колонны правительственной армии.

Отмечается, что запись была сделана в сирийском поселении Тафас. Журналисты добавляют, что необычное транспортное средство являлось частью колонны шестнадцатой бригады вооруженных сил республики. Данный автомобиль, судя по всему, был разработан на базе легкого грузовика, марка и модель которого неизвестны.

Транспорт со всех сторон оснащен бронированными листами, а его задние и передние колеса имеют дополнительную защиту. Лобовое стекло при необходимости можно закрыть специальными крышками, защищающими от пуль. На машине также имеются бойницы, позволяющие вести стрельбу с использованием огнестрельного оружия.