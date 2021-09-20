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В ходе учений «Запад-2021» Россия провела масштабное «решающее сражение», уникальные кадры которого опубликовала ТРК «Звезда». В этой битве, которая прошла на полигоне Мулино в Нижегородской области, приняли участие военнослужащие сразу нескольких родов войск, а также были задействованы бронетехника, авиация, артиллерийские и ракетные комплексы.

Напомним, что масштаб учений «Запад-2021» спровоцировал панику в Североатлантическом альянсе. В них участвовало 200 тысяч военнослужащих, почти 800 единиц техники, 80 самолетов и вертолетов. Кроме того, Россия задействовала в маневрах новейшие виды вооружений – роботизированные комплексы «Платформа-М», другие разработки, появившиеся в последние несколько лет.

Решающее «сражение» началось с «прокладки проспектов», которую провели российские десантники под прикрытием с воздуха, осуществляемым вертолетами и штурмовиками. После этого в бой пошли танки и артиллерия, которые также прикрывались авиацией.

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