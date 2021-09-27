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Фотограф Артур Бондарь поделился фотографиями, сделанными неизвестным немецким лётчиком во времена Великой Отечественной войны. В свою очередь, эти кадры публикует издание «Лента.ру».

Установить личность фотографа, который сделал эти кадры, не удалось. Как рассказал Бондарь, архив он купил в Германии на проводимом аукционе. Он отметил, что кадры продавались только по одному и чтобы собрать 200 негативов у него ушло около трёх недель.

По фотографиям можно понять, что лётчик родом из Фрайбурга. Во время войны он находился во 2-м воздушном флоте люфтваффе. Он учился в Ингольштадте, побывал во Франции. Кроме того, на кадрах можно увидеть передвижение люфтваффе и результаты проведённых бомбардировок на Украине, в Белоруссии и России. Немало внимание отводится Смоленску, откуда совершались налёты на Москву. Также запечатлен переход в Италию.

Лётчик также пребывал в 53-й бомбардировочной эскадре Legion Condor. Ему удалось снял визит Германа Геринга.

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