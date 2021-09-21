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Сербские силы ПВО применяют для защиты своего воздушного пространства «фронтовые» российские комплексы С-300ВМ «Антей-2500». Эти ЗРК предназначены для обороны от нападения с воздуха переднего края, но именно это обеспечивает их эффективность.

Минобороны уже успело оценить отдачу от этих комплексов. Представители ведомства отмечают, что «Антей-2500» отлично справляется со всеми боевыми задачами, прикрывает территорию страны от атак беспилотных аппаратов, самолетов, вертолетов, баллистических ракет.

Стоит напомнить, что С-300ВМ выпускается в России в двух версиях. Первая из них разработана для использования на передовой и выделяется высокой эффективностью. Но и обходится гораздо дороже. Второй комплекс разработан для защиты стратегически важных объектов на территории страны.

В Сербии заявляют, что первый вариант прошелся по душе войскам ПВО. Благодаря гусеничному шасси, он выделяется отличной проходимостью, может преодолевать препятствия на пересеченной местности.

Единственным минусом сербы считают сложную конструкцию ЗРК и необходимость в наличии соответствующей квалификации для их использования. Однако это не такая большая проблема, так как страна в короткие сроки сумела подготовить кадры для работы с комплексами и теперь уверена, что воздушное пространство защищено максимально надежно.

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