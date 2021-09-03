Запад в скором времени намерен выпустить документальный фильм о «русских хакерах», которые вмешались в выборы 2016 года и привели на пост президента Дональда Трампа. В его создании принимает участие российский журналист Андрей Лошак, сообщает издание RT. Оно также поясняет, что репортер ранее работал на каналах НТВ и «Дождь» (СМИ, признанное иностранным агентом решением министерства юстиции РФ от 20.08.2021).

Лошак позиционировал себя как независимого журналиста, однако сотрудники RT выяснили, что это не соответствует действительности. Они сообщили, что в 2018-2019 годах Лошак получил почти 4,5 миллиона рублей от «Радио Свободная Европа» (или «Радио Свобода» – СМИ, признанное иностранным агентом решением министерства юстиции РФ от 05.12.2017).

Средства на создание фильма выделяются британской компанией The Mill и американской Believe Media. В 2020 году они перевели фирме «Стереотактик.ПРО» около 7 миллионов рублей. В текущем году прошел еще один платеж на сумму в 56 000 евро.