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В российском НПО «Электромашина» разработали первый в мире охранный комплекс, включающий в себя боевые роботизированные модули. Он получил название «Прометей».

Согласно словам Игоря Афанасьева, руководителя объединения, эта новейшая технология способна одновременно управлять сразу шестнадцатью военными модулями, оснащенными пулеметами. Данные роботы могут определять нарушителей, передавать информацию о возникших угрозах и при необходимости защищать объект.

Оператора можно разместить практически в любом месте. Используя пульт управления, он может контролировать все шестнадцать модулей. При этом у него имеется возможность в любой момент времени переключиться на приоритетную боевую установку. На модулях имеются громкоговорители для предупреждения нарушителей.

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