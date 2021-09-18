В России разрабатывается винтовка под калибр НАТО. Несмотря на то, что она создается для экспорта, уже имеется несколько заказов и от российских силовых структур. Подробности об этом оружии рассказал главный конструктор предприятия ORSIS Максим Байметов.

Он отметил, что натовский патрон 50 bmg (12,7×99 мм) является универсальным и применяется не только в винтовках, но и в пулеметах и прочем оружии. Новейшая разработка компании будет представлять собой сверхдальнобойную винтовку с дальностью поражения целей до трех километров.

Байметов подчеркнул, что она предназначена для постоянного использования и будет обеспечивать стабильную точность попадания в цель.

Первые испытания винтовки, по словам конструктора, должны состояться уже в следующем году. Интерес к оружию со стороны российских силовиков Байметов объяснил отсутствием в стране аналогичных разработок.