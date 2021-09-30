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В издании «Известия», сославшись на свои источники в Минобороны, отметили, что в РФ будет разработан новый десантный корабль на воздушной подушке, способный передвигаться по разным поверхностям.

Собеседник информационного агентства отметил, что специалисты создадут целую линейку подобных судов, грузоподъемность которых не будет превышать 70 тонн. В результате они смогут транспортировать боевые машины, оперативно-тактические системы и противокорабельные высокоточные установки для размещения на побережье.

Согласно словам военных экспертов, такие виды кораблей нужны для доставки военнослужащих в места, которые защищены различной инженерной оградой. С помощью них можно осуществить неожиданную высадку десантников на побережье. Кроме того, во время движения суда на воздушной подушке поднимают облако из брызг, уменьшающее их видимость для вражеских РЛС.

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