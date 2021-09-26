Людмила Буймистер, украинский парламентарий, отметила, что в стране до сих пор велика вероятность «не дожить» до следующей зимы, так как в энергетической отрасли все еще наблюдается кризисная ситуация.

Согласно ее заявлениям, энергетический сектор государства все еще находится в полуразрушенном состоянии уже который год из-за ошибочных управленческих решений. Она сообщила, что пока что они ограничивают рост тарифов на электрическую энергию и газ, что позволит гражданам хоть немного легче пережить текущий сезон. Однако зимой следует ждать веерных отключений и физического износа всех сетей.

По этой причине народная избранница уверена, что страна попросту не сможет пережить еще один сезон. Ранее в СМИ, сославшись на Евгения Мураева, экс-депутата Верховной Рады, заявили, что в высокой стоимости газа для украинцев виноват Владимир Зеленский, текущий украинский лидер.