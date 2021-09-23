Вертолет Ми-2, разработанный в СССР, массово производился именно в Польше. Об этом напомнил польский военный портал Defence24 в 60-летний юбилей первого полета Ми-2. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

22 сентября 1961 года опытный образец легкого вертолета Ми-2 впервые совершил свой 15-минутный полет. Это был единственный тип вертолета, разработанный в СССР, который там никогда не производился, хотя принимался на вооружение Советской Армии и эксплуатировался во многих других структурах Советского Союза.

Именно в Польше, на заводе WSK PZL в городе Свидник было изготовлено почти 5 500 машин этого типа. Производственным обозначением конструкции Ми-2 там стало наименование «W-2». Несмотря на то, что это не было признано особенно удачной конструкцией, в основном из-за двигателей со слишком малой мощностью, он стал одним из самых производимых вертолетов в мире.

Винтокрылый летательный аппарат, взлетавший в 1961 году, был призван заменить не очень удачный одномоторный вертолет Ми-1. В связи с тем, что российские авиационные заводы были ориентированы на производство других конструкций, производство по лицензии сразу перешло на польский завод средств связи PZL «Свидник», где в 1965 году был собран первый Ми-2, а в следующем началось серийное производство.

Польские вооруженные силы, естественно, стали одними из крупнейших пользователей Ми-2, который играл различные роли, адаптированные производителем к конкретным требованиям. Всего польская армия получила более 300 машин, в том числе разведывательные и командирские вертолеты, а также вертолеты, вооруженные управляемыми ракетами.

Наиболее боевыми оказались «змеиные» варианты. Первый – Ми-2УРН Żmija, представленный в 1973 году, вооруженный неподвижной 23-мм пушкой НС-23 и двумя пусковыми блоками «Марс-2» для 16 неуправляемых ракет С-5. Через два года после этого появился Ми-2УРП Salamandra, на котором взамен неуправляемых реактивных снарядов было установлено 4 противотанковых ракеты 9М14 «Малютка». Дальнейшим развитием модели стал вертолет Mi-2URP-G Gniewosz, в котором к ракетам «Малютка» добавились еще 4 зенитные ракеты «Стрела-2M».

Что немаловажно, вертолеты Ми-2 до сих пор эксплуатируются в количестве нескольких десятков экземпляров, в основном они используются для обучения летчиков. На них, в том числе, получают первые навыки пилотирования двухмоторных вертолетов. курсанты Военно-авиационной академии в Демблине.

В следующем году исполнится 55 лет с тех пор, как Ми-2 был принят на вооружение польских вооруженных сил, но программа-преемник под кодовым названием Perkoz все еще не вышла за рамки аналитической и концептуальной фазы. Между тем количество Ми-2 в польской армии постоянно сокращается из-за повседневного износа и истощения ресурсов.

Можно рассчитывать, что процесс приобретения преемника для них за рубежом позволит заменить до шестидесяти вертолетов Ми-2, находящихся на действительной службе. Это будет вполне удачно для оборонного строительства, но не для Польши.

Статья Defence24 собрала множество положительных оценок читателей. В комментариях к ней поляки, в частности, писали:

«Поразительно, что в якобы оккупированной стране было произведено 5500 таких вертолетов (вполне успешных, вопреки утверждениям нынешней пропаганды, Ми-2 были настоящими рабочими лошадками не только для армии…) и сколько машин было произведено так называемой «свободной» Польшей?»

«Примечательно, что за 20 лет в НАТО ни один великий союзник Польши не дал Польше лицензии на производство серьезных боевых систем, таких как танк, вертолет или реактивный самолет».