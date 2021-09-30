Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал публикацию в издании Defence 24 с очередным польским сценарием нападения России. Журналист написал в ней, что РФ на учениях «Запад-2021» отрабатывала переброску крупной группировки войск в Беларусь, чтобы оттуда пойти войной на Вильнюс и Варшаву.

По словам Баранца, подобные «сценарии» являются симптомом безнадежной «антироссийской паранойи», которая гораздо быстрее коронавируса заражает поляков.

«Только в польском дурдоме можно услышать, что скоро 76-я воздушно-десантная дивизия России будет десантироваться на Варшаву», – заявил военный эксперт.

Он отметил, что истерики Польши – это постановка Североатлантического альянса и Евросоюза. Именно они заставляют Варшаву бесконечно ныть о мифической «российской агрессии». Единственная цель подобных действий – запугать польский народ, заставить его забыть о внутренних проблемах и только то и делать, что бояться «ужасных русских».