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Специалисты объяснили причину вспышки лихорадки Эбола, которая произошла в Гвинее в начале 2021 года.

Как сообщается, в Гвинее с февраля по апрель 2021 года было зафиксировано 16 случаев заболевания лихорадкой Эбола. 12 из 16 пациентов скончались. В настоящее время вспышка считается завершённой, однако долгое время было непонятно, откуда началось заболевание.

Генетики, изучив образцы вируса, установили, что геномы вируса практически не отличаются от образцов 2016 года – в нем было всего лишь 12 изменений, что весьма мало. Это указывает на то, что всё это время вирус пребывал в состоянии покоя, не размножался и, следовательно, не эволюционировал. Учёные предположили, что вирус мог «пересидеть» пять лет в теле какого-то человека, который заразился во время прошлой вспышки.

Причины, из-за которой дремлющий вирус мог вновь активизироваться, учёные не знают. Одним из предположений является снижение иммунитета.

Недавно учёные обнаружили способ, который позволяет затормозить старение иммунных клеток. Если научиться влиять на этот процесс, то можно затормозить старение организма.

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