В России уже в скором времени автолюбители смогут приобрести битопливную версию седана Renault Logan.

Как было заявлено, эти автомобили будут иметь бензиновый двигатель и оборудование, позволяющее использовать в качестве топлива метан. Выпуском данной модели займётся «АТС-Авто».

Отмечается, что компания является разработчиком газобаллонного оборудования, которое будет задействовано в сборке данной модели автомобиля. Битопливная модель была отправлена на сертификацию. Выпуск автомобилей планируется под брендом «АТС» с добавлением числового индекса.

Приобрести такой автомобиль желающие смогут через дилерскую сеть Renault. Уточняется, что машина будет иметь заводскую гарантию.

Согласно имеющейся информации, приобрести такую модель автомобиля можно будет уже в ноябре 2021 года.

Недавно в Renault Group рассказали о кроссовере Lada, который станет аналогом Dacia Bigster. Выпуск данной модели запланирован на 2025 год.