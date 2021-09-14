Дени Ле Вота, топ-менеджер Renault Group, в рамках беседы с журналистами раскрыл дополнительную информацию о следующей генерации кроссовера Duster и новом внедорожнике Lada.

Согласно его словам, новая версия «Дастера» должна стать полностью румынским творением, то есть разработка ее концепции и сборка будут осуществляться специалистами из Румынии. Однако в компании напомнили, что они постоянно присоединяют к себе команды из других государств, включая Россию. Сейчас в реализации данного проекта участвуют 4 000 инженеров и 2 700 других сотрудников.

Что касается нового кроссовера Lada, то он должен будет стать российским аналогом Dacia Bigster, создаваемого на модульной архитектуре CMF-B. Отмечается, что в длину он будет достигать 4 метров 60 сантиметров. Он получит просторный салон и высокую посадку, поэтому прекрасно подойдет для осуществления продолжительных путешествий. Старт его продаж намечен на 2025 год.