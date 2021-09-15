Культурные войны, которые «полыхают» на Западе, превращают в ничто даже самые древние традиции европейских государств. Так, их «жертвой» стал король Нидерландов Виллем-Александр, который уже не сможет проехаться к парламенту в Гааге на золотой карете и поприветствовать жителей страны.

Транспортное средство, которое привело к расколу в обществе, теперь будет храниться в музее. И при желании король может только посмотреть на него, но не более.

Издание «РИА Новости» напоминает недавние события в Соединенных Штатах, где граждане также боролись с историей и традициями. В основном бесчинствовали представители Black Lives Matter, которые сносили памятники. Включая и те, что были поставлены в честь многолетней борьбы с рабством.

В Нидерландах дошло даже до переименования картин, подписи которых показались «революционерам» расистскими. Карета же превратилась в настоящее «яблоко раздора. В результате ее теперь будут возить по разным городам Голландии без короля, чтобы продемонстрировать жителям уникальный предмет старины.

Авторы публикации пишут, что Россия также в свое время устраивала «культурные революции» и воевала с памятниками. Ни к чему хорошему это не привело. Запад не учел ошибки РФ либо решил идти своим путем, не учась на промахах Москвы. Но она должна внимательно наблюдать за тем, что получится в Нидерландах и США, а также не допускать подобных действий в России.