США постоянно трезвонит на всех углах о стремлении обеспечить «свободное судоходство». Этим воспользовалась Россия, которая отправила к берегам Аляски сразу несколько десятков своих кораблей, сообщает китайское издание NetEasе.

Авторы публикации пояснили, что РФ сделала этот шаг в ответ на регулярные провокации у своих границ, которые неизменно оправдывались борьбой за свободное судоходство, а также на отправку американцами своих авианосцев в самые разные регионы планеты. Москва просто продемонстрировала Вашингтону, что такое на самом деле эта пресловутая свобода.

Фактически на «заднем дворе» США в Беринговом море сперва всплыла российская атомная подлодка, которая очень впечатлила находящихся в районе американских рыбаков. После этого несколько десятков кораблей затеяли учения, ввергшие Вашингтон в тихую панику. Их масштаб был настолько огромен, что США задумались о желании РФ захватить Аляску.

Китайские эксперты рассказывают, что маневр с подлодкой продемонстрировал, что подобраться к берегам Соединенных Штатов не так сложно, как они считают. Кроме того, борьба за свободное судоходство, в полном соответствии с которым действовала Россия, вполне может стать причиной серьезных неприятностей для США.