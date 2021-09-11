Россия и Беларусь должны действовать прозрачно и предсказуемо в ходе учений «Запад-2021», цитирует британское издание Mirror высокопоставленных чиновников НАТО.

Журналисты сообщают, что Североатлантический альянс продолжает «двухколейную» политику по отношению к РФ, сочетая сдерживание и общение. Также в случае необходимости он сможет связаться с Белоруссией.

Предсказуемость на учениях, заявили в НАТО, даст возможность свести к минимуму любые риски, а также исключить никому не нужные конфликты или несчастные случаи, связанные с недопониманием.

В маневрах «Запад-2021» принимают участие 200 тысяч военнослужащих. Причем две тысячи представляют государства ОДКБ. Кроме того, к учениям привлечено 80 летательных аппаратов, включая стратегические ракетоносцы, истребители, транспортники и вертолеты, почти 800 единиц боевой техники – танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий.