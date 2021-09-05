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Представители Минздрава Республики Коми рассказали, какой способ получения иммунитета к коронавирусу является более безопасным.

Как отмечается, получить иммунитет к инфекции можно, переболев ею, или поставив себе вакцину. Иммунитет, который получает человек в каждом из этих случаев, в целом сравним. Однако последний способ является как более эффективным, так и более безопасным для пациента. В частности, отмечается, что организм переносит вакцинацию легче, чем заболевание инфекцией.

Важнее всего пройти вакцинацию тем людям, которые находятся в группе риска, так как в их случае заражение инфекцией может привести к серьёзным последствиям. Отмечается также, что даже если человек, поставивший вакцину, всё же заразится коронавирусом, то он перенесёт болезнь в лёгкой форме. В стационары попадают люди, которые не проходили вакцинацию.

Недавно мы сообщали о том, что в Финляндии гражданам, у которых проявились побочные эффекты после вакцинации, выплачивается компенсация. Они могут получить около двух тысяч евро.

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