Около двух тысяч евро могут получить граждане Финляндии, которые после вакцинации от коронавирусной инфекции столкнулись с побочными эффектами. Об этом рассказали журналисты местной телекомпании Yle.

Они привели слова Тиины Хеллгрен, возглавляющей Компанию по страхованию фармацевтических рисков, которая объявила о выплате компенсаций всем, кто страдает от нежелательных эффектов иммунизации более 14 дней. Также поводом для обращения за выплатами от государства являются затраты на избавление от побочных реакций организма в сумме от 85 евро.

Чаще всего компании приходится платить компенсации за возникновение симптомов, очень похожих на грипп, за непрекращающуюся головную боль и повышенную температуру. Также финны обращаются за выплатами из-за болевых ощущений и набухания лимфоузлов, различных видов сыпи.

В настоящий момент заявления на получения компенсации написали 400 человек. Но выплаты произведены только 90 из них.

Статистика гласит, что из почти семи миллионов человек, которые уже сделали обе прививки от коронавируса, с серьезными побочными эффектами столкнулись только шестеро. У всех была обнаружена проблема свертываемости крови после инъекции препаратом Astra Zeneca.