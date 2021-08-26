Специалисты из Дании заявили, что прошедший недавно дождь в Гренландии является весьма тревожным признаком.

Дождь был зафиксирован 14 августа на высоте в 3 000 метров над уровнем моря. Здесь дождь может пойти лишь в том случае, если температура составляет около нуля градусов. Только за последнее десятилетие произошло три аналогичных случая.

Учёные отметили, что есть сведения ещё о шести более ранних случаях за последние две тысячи лет, но о них нельзя говорить с полной уверенностью. Указывается, что это весьма маловероятное явление. Сообщается также, что этим летом температура на острове поднималась до 20 градусов. Это спровоцировало более быстрое таяние льда.

По словам учёных, если ледяной щит острова полностью растает, то это приведёт к поднятию уровня мирового океана на семь метров. Этот щит имеет площадь, которая примерно в три раза больше, чем площадь Франции.

Недавно учёные заявили, что климатические изменения способны привести к исчезновению пчёл и шмелей. Как указывается, они весьма плохо переносят жару около 35 градусов и выше.