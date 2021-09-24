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Немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland рассказала о неудачном визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Марловский птичий парк. Когда глава государства кормила птиц, на нее «напал» попугай и клюнул прямо в палец.

Авторы отмечают, что птицы очень радушно встретили канцлера Германии. Один из попугаев даже уселся ей на голову. Меркель кормила пернатых специальной смесью из цветочной пыльцы, фруктового сахара и воды. Именно в этот момент и произошел забавный эпизод с «нападением».

После этого канцлер не захотела подходить близко к ручному филину. Она заявила, что хорошо справилась с попугаями и покинула парк.

Меркель заглянула к птицам в ходе визита в землю Мекленбург-Передняя Померания. Она простилась с избирателями и приняла участие в предвыборном митинге вместе с кандидатом в канцлеры от своей партии Армином Лашетом.

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