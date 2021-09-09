После выборов в Госдуму детский омбудсмен Анна Кузнецова может оставить свой пост и уйти в депутаты. В администрации президента рассмотрели эту возможность.

Так, в Кремле считают, что Кузнецова в случае попадания в российский парламент имеет большие шансы получить руководящую должность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Госдуму могут уйти министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров. По словам главы государства, ему жаль отпускать их с должностей. Но если оба примут решение взять депутатский мандат, то удерживать их не будут.

В первую пятерку партии «Единая Россия», помимо Шойгу, Лаврова и Кузнецовой, входят представитель ОНФ Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.