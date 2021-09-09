читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После выборов в Госдуму детский омбудсмен Анна Кузнецова может оставить свой пост и уйти в депутаты. В администрации президента рассмотрели эту возможность.

Так, в Кремле считают, что Кузнецова в случае попадания в российский парламент имеет большие шансы получить руководящую должность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Госдуму могут уйти министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров. По словам главы государства, ему жаль отпускать их с должностей. Но если оба примут решение взять депутатский мандат, то удерживать их не будут.

В первую пятерку партии «Единая Россия», помимо Шойгу, Лаврова и Кузнецовой, входят представитель ОНФ Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

Вам может понравиться

Арестович назвал шуткой предложение переименовать Украину

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что его предложение переименовать страну в «Русь-Украину» – это шутка и его «личное мнение». Также он отметил, что вносил подобное предложение примерно в

Киевский журналист Гордон: Депрессивный текст гимна Украины следует заменить

Слова украинского гимна абсолютно не соответствуют красивой и величественной музыке, считает журналист Дмитрий Гордон. Он заявляет, что текст совершенно никуда не годиться, так как в нем множество пессимистических фраз. В

Премьер-министр Моравецкий разглядел желание России сделать марионетками Польшу и Прибалтику

Польше и Прибалтике, как и другим странам мира, «независимость дана не навсегда», поэтому они должны быть максимально бдительны. В противном случае Россия подчинит их и сделает своими марионетками. Такое заявление
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 16 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 21 °C |