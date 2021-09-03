В комплекте выживания российских летчиков совсем скоро появится пистолет-пулемет ППК-20 калибра 9 миллиметров. Это позволит повысить их шансы на выживание в экстремальных ситуациях.

Ранее в носимом аварийном запасе пилота были предусмотрены исключительно гранаты и пистолеты, однако компактный ППК-20 позволил изменить ситуацию. Он будет укладываться в НАЗ со сложенным прикладом. Никакие дополнительные аксессуары к нему, включая глушители и пламегасители, не предусмотрены.

Как устройства для беспламенной и бесшумной стрельбы, так и магазины с патронами станут частью новой нательной нагрузки летчика.

Решение о включении пистолета-пулемета в НАЗ уже принято. В самое ближайшее время начнется комплектация носимого аварийного запаса этим оружием.