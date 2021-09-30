Россия ориентирует основной экспорт своих будущих истребителей Су-75 на Азиатско-Тихоокеанский регион, и в связи с этим звучат намеки, что закупить эти самолеты может даже Китай. Но «когда имеется J-20, зачем нам покупать истребитель похуже?», – ставит вопрос в заголовке статья китайского портала QQ-Tencent. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За несколько дней до открытия авиасалона в Чжухае официальный представитель корпорации «Ростех» заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион рассматривается основной точкой роста экспорта российских военных самолетов, и новейшие истребители Су-75 будут в основном ориентированы на страны-покупатели из этого региона.

С момента дебюта нового российского Су-75 прошло пока что немного времени. Этот легкий истребитель использует некоторые технологии и оборудование Су-57 и имеет очевидные характеристики самолета пятого поколения. В сравнении с американским F-35, цена Су-75 довольно низкая: единичная машина стоит всего около 30 миллионов долларов США, что сравнимо с самолетом четвертого поколения.

Фактически США ограничили экспорт истребителей пятого поколения лишь кругом своих ближайших союзников, поэтому многим странам трудно их купить. За счет этого рыночный потенциал Су-75 выглядит очень многообещающим. Низкая цена самолета будет привлекательной для многих развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который намерен ориентироваться «Ростех», многие страны используют истребители российского производства, в том числе МиГ-29, Су-30 и Су-35. В этой связи чиновник «Ростеха» особо упомянул Китай, отметив, что он был первым иностранным заказчиком, купившим истребители Су-35, а также импортировал различную другую авиатехнику, такую как вертолеты и транспортные самолеты из России. Это многим показалось намеком, что Китай также будет одним из потенциальных покупателей Су-75.

Однако сейчас Китай объективно ушел далеко вперед в разработке самолетов пятого поколения, и даже не меньше, чем Россия. Су-75 – это легкий истребитель с ограниченными дальностью полета и боекомплектом, а потребность НОАК в этом типе самолетов не очень актуальна.

Но для многих стран Юго-Восточной Азии Су-75 по-прежнему довольно привлекателен. Хотя легкие истребители имеют недостатки с точки зрения дальности полета и боеприпасов, они более экономичны, а это означает, что пользователи могут получить самолет пятого поколения с возможностью малозаметности по более низкой цене.

Однодвигательный легкий истребитель Су-75 имеет мощную удельную тягу (более 1) и максимальную взлетную массу 18 тонн. В фюзеляже имеется пять бомбовых отсеков, в которых могут быть размещены три ракеты большой дальности, две ракеты малой дальности и шесть ракет могут быть установлены под крыльями. Самолет будет использовать тот же авиационный двигатель с векторными возможностями, что и Су-57, обеспечивая максимальную скорость 1,8 Маха и боевой радиус до 1500 километров.

В Юго-Восточной Азии сейчас сложилась следующая ситуация:

Индонезия сотрудничает с Южной Кореей в разработке и, как ожидается, закупит истребители KF-X;

Сингапур уже закупил американские истребители F35;

Филиппины имеют проблемы с бюджетом и вряд ли могут потратиться на самолеты пятого поколения.

В целом, у большинства стран региона нет денег и спроса. Ожидается, что Су-75 будут закупать Вьетнам и Малайзия. Но есть опасения, что его наиболее вероятными странами-импортерами на ближайший период времени могут считаться только Индия, Иран и Беларусь.